مجموعة عمل الإمارات للبيئة و " الأعلى للطاقة" في دبي ينظمان حوار الخبراء لدعم الاقتصاد الدائري

دبي في 27 أغسطس /وام/ نظمت مجموعة عمل الإمارات للبيئة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للطاقة في دبي وفريق التطوع لتعزيز صافي الانبعاثات الصفرية، جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان “دفع عجلة الاقتصاد الدائري في الإمارات: ابتكارات واستراتيجيات وتعاون قطاعي”، حضرها نخبة من خبراء الاستدامة وصانعي السياسات والأكاديميين وقادة القطاع الخاص.

وقالت حبيبة المرعشي، العضو المؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة: “معًا، يمكننا تحويل رؤى اليوم إلى إنجازات الغد، وجعل الدائرية واقعًا ملموسًا”، مؤكدة أن الحوار أظهر ريادة دولة الإمارات في تعزيز التحول المستدام وتبني النماذج الدائرية.

وقال المهندس فيصل علي الراشد، مدير أول في المجلس الأعلى للطاقة ورئيس فريق التطوع لتعزيز صافي الانبعاثات الصفرية: “تلتزم دبي ببناء إطار عمل للاقتصاد الدائري يتماشى مع رؤية الإمارات لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050 وخطة دبي الحضرية 2040”، وأكد أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات. وأضافت الجلسة، التي استضافها فندق ستيلا دي ماري - دبي مارينا، نقاشًا معمقًا حول الابتكار والسياسات وتغيير السلوكيات لتوسيع نطاق النماذج الدائرية في قطاعات رئيسية مثل البناء والطاقة وإدارة النفايات، مشيرة إلى أهمية دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والإدارية (ESG) والمنصات الرقمية لتحويل الفائض إلى قيمة اجتماعية وبيئية.

وشهد الحدث توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة عمل الإمارات للبيئة وفريق التطوع لتعزيز صافي الانبعاثات الصفرية، مؤكدةً دعم المبادرات المستقبلية لتعزيز أهداف صافي الانبعاثات الصفرية وترسيخ مفهوم الدائرية في جهود الاستدامة بالمنطقة.

وأشارت الجلسة إلى توافق المبادرات مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، بما يشمل العمل اللائق ونمو الاقتصاد (#8)، الصناعة والابتكار والبنية التحتية (#9)، المدن والمجتمعات المستدامة (#11)، الاستهلاك والإنتاج المسؤول (#12)، العمل المناخي (#13)، والشراكات لتحقيق الأهداف (#17).

وأضافت المرعشي: “تقع على عاتقنا مسؤولية نقل هذه المحادثة إلى خارج نطاق الحوار التقليدي ودمج نتائجها في السياسات ونماذج الأعمال والمجتمعات”، مؤكدة الحاجة إلى حلول متكاملة وعملية وقابلة للتوسع عبر سلاسل القيمة لتعزيز المرونة على المدى الطويل