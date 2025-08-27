نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين : الدولة تتبنّى نهجاً مستداماً في دعم المرأة

دبي في 27 أغسطس /وام/ أعربت سعادة منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للمرأة عن اعتزازها بما وصلت إليه دولة الامارات من مكانة عالمية مرموقة كنموذج رائد في دعم المرأة وإشراكها بصورة إيجابية ومؤثرة في مختلف المجالات التنموية نتيجة للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة وما توليه من أهمية قصوى للاستثمار في العنصر البشري وتأكيد دور المرأة في شتى مسارات التطوير، وذلك في إطار أشمل من ترسيخ التوازن بين الجنسين كركيزة رئيسية للنمو والازدهار.

وقالت سعادتها إن هذا اليوم هو علامة وطنية مضيئة نحتفي فيها بعطاءات وإنجازات المرأة الإماراتية، وبدورها الفاعل في مسيرة التنمية الشاملة. لقد كانت المرأة، منذ قيام الاتحاد وإلى يومنا هذا، شريكاً أساسياً في بناء الوطن وإرساء مقومات تقدّمه، تنهل من رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة التي آمنت بدورها، ومكنتها من المساهمة في صناعة المستقبل على أسس راسخة من تكافؤ الفرص.

وأكدت أن تخصيص يوم للاحتفاء بالمرأة الإماراتية كمناسبة وطنية هو تكريم من القيادة الرشيدة للمرأة وتقدير لمساهماتها في رفعة الوطن، وتأكيد على النهج الثابت الذي تبنّته دولة الإمارات منذ تأسيسها في دعم المرأة وتوفير بيئة تمكّنها من الإبداع والريادة والمشاركة الفاعلة في بناء المستقبل، مضيفةً أن ابنة الإمارات قد أثبتت أنها قادرة على التميُّز في جميع الميادين، من التعليم والصحة إلى الفضاء والتكنولوجيا والهندسة، ومن الاقتصاد والابتكار إلى السلك الدبلوماسي والعمل البرلماني.

وقالت سعادة منى المرّي: في هذه المناسبة نتوجّه بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية التي كانت ولا تزال رمزاً ومرجعاً في دعم وتمكين المرأة، حيث وضعت الأسس التي انطلقت منها المسيرة التنموية للمرأة الإماراتية منذ بدايات دولة الاتحاد، حتى أصبحت نموذجاً مُلهماً على المستويين الإقليمي والدولي.

كما أشادت سعادتها بالجهود الكبيرة التي تقودها حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة في دعم المرأة وترسيخ التوازن بين الجنسين بالقطاعين الحكومي والخاص، مؤكدةً أن جهود سموها لعبت دوراً محورياً في تعزيز مكتسبات المرأة وتقدُّم الدولة في مؤشرات التوازن بين الجنسين عالمياً، من خلال مبادرات وتشريعات مبتكرة عزّزت من مشاركة المرأة في جميع القطاعات.

وأشارت سعادة منى المرّي إلى أن العمل مستمر، برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، في منح المرأة في دولة الإمارات المزيد من المزايا التي تمكنها من توسيع نطاق مشاركتها الإيجابية والبنّاءة في صنع المستقبل المأمول لوطنها، كذلك العمل مع مختلف المؤسسات الدولية من أجل تأكيد الدور الإيجابي والمُلهم لدولة الإمارات في تحقيق أهداف التوازن بين الجنسين على الصعيد العالمي، ترسيخاً للريادة الإماراتية وإسهاماتها المؤثرة في تقديم كل ما من شأنه الارتقاء بالإنسان وتمكينه من تحقيق التقدّم المنشود على أسس واضحة من تكافؤ الفرص.

