"إسلامية دبي": المرأة الإماراتية أضحت نبراسًا للأمل

دبي في 27 أغسطس /وام/ أكد سعادة أحمد درويش المهيري مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري أن المرأة الإمارالتية وبدعم من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية تواصل أدوارها الرائدة على الصعيد الوطني في جميع المجالات.

وقال المهيري في تصريح له في يوم المرأة الإماراتية إنه بمناسبة مرور خمسين عامًا على تأسيس الاتحاد النسائي العام نحتفل بيوم المرأة الإماراتية 2025 تحت شعار "يدًا بيد نحتفي بالخمسين" الشعار الذي يعكس تاريخًا طويلًا من الإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية عبر تصدرها الصفوف في شتى المجالات حتى أضحت نبراسًا للأمل وقوة دافعة تسهم في تشكيل المستقبل.

وأشار إلى أن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري عملت على تمكين المرأة في مختلف القطاعات من خلال تعزيز دورها الفاعل وتوفير الدعم اللازم لها.