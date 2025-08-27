الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين : المرأة الإماراتية حققت إنجازات ملموسة بمختلف المجالات

دبي في 27 أغسطس /وام/ أكدت سعادة موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أن المرأة الإماراتية استطاعت تحقيق إنجازات ملموسة في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات بفضل دعم القيادة الرشيدة التي آمنت منذ تأسيس الدولة بدورها شريكاً أساسياً في التنمية والازدهار.

وأضافت أن تخصيص يوم الثامن والعشرين من شهر أغسطس من كل عام كمناسبة وطنية للاحتفاء بعطاء المرأة الإماراتية هو تأكيد على رؤية قيادتنا الرشيدة في دعم المرأة وتعزيز دورها في جميع القطاعات، وهو أيضاً مناسبة لتجديد العهد على مواصلة العمل من أجل ترسيخ مكتسبات التوازن بين الجنسين وتحقيق المزيد من الإنجازات في هذا الملف الحيوي الذي يعد ركيزة أساسية للتنمية الشاملة.

وفي هذه المناسبة، توجهت الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بالتهنئة والتبريكات إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مشيدة برعاية ودعم سموها للمرأة الإماراتية وتشجيعها تعليمياً ومهنياً واجتماعياً والوصول بها إلى العالمية. كما تقدمت بالتهنئة والتبريكات بهذه المناسبة إلى حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، مثمنة جهود سموها في ترسيخ التوازن بين الجنسين وتحويله إلى ثقافة مؤسسية بكافة قطاعات الدولة.

وأكدت أن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين سيواصل جهوده بالتعاون مع كافة الجهات لتحقيق رؤية وتطلعات الدولة بأن تكون أفضل دول العالم في التوازن بين الجنسين، بما يضمن مستقبلًا أكثر شمولًا واستدامة.

