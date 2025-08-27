شرطة رأس الخيمة تبحث مع قنصلية كازاخستان التعاون المشترك

رأس الخيمة في 27 أغسطس / وأم / بحثت شرطة رأس الخيمة مع قنصلية كازاخستان في الدولة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وجهود شرطة رأس الخيمة في تقديم أعلى مستويات الخدمة الأمنية للجاليات المقيمة بشكل عام، وللجالية الكازاخستانية على وجه الخصوص.

جاء ذلك خلال استقبال سعادة العميد جمال أحمد الطير -قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة- سعادة "ألماز تاسبولات" قنصل عام جمهورية كازاخستان في الإمارات يرافقه اللواء "إيان دويسينباييف" ممثل وزارة الداخلية الكازاخستانية، والمستشار "ألماس عبد ناييف".

ويأتي اللقاء في إطار مساعي القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة لتعزيز شراكاتها وتوثيق عرى التعاون مع مختلف الجهات الدبلوماسية في الدولة حيث أكد العميد جمال الطير سعي دولة الإمارات الدائم لمد جسور التعاون مع دول العالم كافة، وتبادل الخبرات الشرطية والأمنية معها؛ مما يصب في خدمة المواطنين والمقيمين، ويعزز ريادة الدولة في مجال العمل الشرطي مشددًا على حرص القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على الاهتمام بمختلف الجاليات المقيمة بالدولة.

من جانبه أعرب القنصل العام لجمهورية كازاخستان عن تقديره لجهود القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، وارتقائها المستمر بمنظومة الخدمات الأمنية التي تقدمها، والتي أسهمت في وضعها بمكانة متميزة بين القيادات الشرطية على مستوى المنطقة.