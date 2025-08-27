“دبي للثقافة”: المرأة الإماراتية أصبحت رمزا للقوة والإبداع

دبي في 27 أغسطس /وام/ أكدت هالة بدري مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي “دبي للثقافة” أن المرأة الإماراتية أثبتت قدرتها على تحقيق إنجازات نوعية في مختلف المجالات جعلت منها شريكا أساسيا في مسيرة التنمية وبناء الوطن وصياغة ملامح المستقبل.

وأوضحت بدري بمناسبة يوم المرأة الإماراتية أن هذه المناسبة تأتي هذا العام تحت شعار “يدا بيد نحتفي بالخمسين” الذي يجسد تقديرا لمساهمات المرأة الإماراتية في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويعكس الدعم الكبير الذي تحظى به من القيادة الرشيدة التي أرست نهجا متفردا للاستثمار في طاقات المرأة وإمكاناتها.

وأضافت بدري أن المرأة الإماراتية أصبحت رمزا للقوة والإبداع وأسهمت بجهودها في ترسيخ القيم الأصيلة وتربية الأجيال وعززت حضورها المؤثر في ميادين الثقافة والفنون من خلال قيادة وإدارة مشاريع إبداعية تجسد رسالة الإمارات في الانفتاح والتعاون مع العالم.