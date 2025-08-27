"الإمارات الصحية" :المرأة الإماراتية شريك فاعل في صياغة مستقبل الرعاية الصحية

دبي في 27 أغسطس / وام / أكدت سعادة مباركة إبراهيم، الرئيسة التنفيذية للذكاء الاصطناعي والمديرة التنفيذية لقطاع المعلومات بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن "يوم المرأة الإماراتية" يمثل مناسبة وطنية ملهمة للاحتفاء بمسيرة زاخرة بالإنجازات الاستثنائية التي حققتها المرأة، بفضل رؤية ودعم القيادة الرشيدة التي جعلت من تمكينها أولوية استراتيجية، ووفرت بيئة تساعد على ترجمة الطموحات إلى واقع، وتحويل التحديات إلى فرص وقصص نجاح.

وأضافت ، في تصريح اليوم بهذه المناسبة : " نستحضر بفخر مسيرة المرأة الإماراتية الحافلة بالعطاء والإنجاز، حيث أثبتت المرأة الإماراتية حضورها الريادي في مختلف الميادين، وكان لقطاع الصحة نصيب وافر من بصماتها المؤثرة، فقد اختارت ميدان الصحة رسالة ومسؤولية، وجعلت من إنسانية المهنة مدخلاً لخدمة وطنها ومجتمعها والارتقاء بجودة الحياة فيه" . وذكرت أن المرأة الإماراتية كانت ولا تزال شريكاً فاعلاً في صياغة مستقبل الرعاية الصحية، ورافداً حيوياً في تعزيز صحة الإنسان، من خلال دورها المحوري في مختلف مجالات الرعاية الصحية، بما في ذلك الطبيبات والممرضات والقابلات والفنيات والإداريات، اللواتي يسهمن في صياغة مستقبل الصحة عبر الابتكار والبحث العلمي والتحول الرقمي وتبني الحلول الذكية، لتجسدن بذلك روح التمكين وأسمى معاني العطاء الوطني .

وأشارت مباركة إبراهيم إلى أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تفخر بكونها بيئة حاضنة لطاقات نسائية استثنائية، وهو ما يعزز مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في تمكين الإنسان وبناء الطاقات المبدعة، وترسيخ مبدأ أن تمكين المرأة هو الطريق نحو ازدهار الوطن، مؤكدة أن التقاء طموح المرأة الإماراتية برؤية قيادية ملهمة ودعم لا محدود، يصنع قوة استثنائية ترسخ ريادة الوطن عالمياً، وتفتح آفاقاً غير محدودة لصناعة مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً للأجيال المقبلة.