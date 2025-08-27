وزيرة التربية والتعليم تؤكد على الدور المحوري للمرأة في نهضة المجتمع

أبوظبي في 27 أغسطس/وام/ هنأت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم جميع النساء في دولة الإمارات بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي وصفته بأنه محطة وطنية للاحتفاء بالدور الحيوي الذي تؤديه في بناء ونهضة المجتمع.

وأعربت معاليها في تصريح لها عن امتنانها العميق لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الإتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لما تقدمه من دعم ورعاية أسهمت في تحقيق إنجازات نوعية وريادة غير مسبوقة للمرأة الإماراتية.

وأضافت أن المرأة الإماراتية أثبتت، بفضل رؤية ودعم القيادة الرشيدة، أنها شريك أساسي في مسيرة التنمية وبرزت بإسهاماتها المتميزة في مختلف القطاعات، وأسهمت في ترسيخ مكانة الإمارات نموذجا عالميا في تمكين المرأة وتعزيز دورها في صناعة المستقبل.