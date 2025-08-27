"دبي الرقمية": المرأة الإماراتية نموذج عالمي في التميز والريادة

دبي في 27 أغسطس /وام/ أكد سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام دبي الرقمية أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية نعبر من خلالها عن اعتزازنا بإنجازات ابنة الإمارات التي أثبتت جدارتها وقدرتها على تولي أرفع المناصب والمشاركة الفاعلة في مسيرة البناء والتنمية الوطنية بفضل الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة والرعاية الكريمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وأوضح سعادته أن المرأة الإماراتية تعتبر نموذجا عالميا في التميز والريادة بما حققته من نجاحات نوعية في مختلف المجالات، مشيرا إلى دورها المحوري في مسيرة التحول الرقمي الذي تشهده الدولة، حيث برهنت على كفاءتها العالية وقدرتها على التعامل مع أحدث التقنيات وقيادة التغيير، وهو ما يتجلى في دبي الرقمية من خلال كوادر نسائية تعمل بروح وطنية متحفزة وكفاءة رفيعة .

وأضاف المنصوري أن شعار يوم المرأة الإماراتية لهذا العام "يدا بيد نحتفي بالخمسين" يعكس روح التلاحم المجتمعي التي تميز النموذج الإماراتي في تمكين المرأة، ويجسد قناعة راسخة بأن الاستثمار في قدراتها هو استثمار في نهضة الوطن وازدهار.