بلدية منطقة الظفرة تنفذ أعمال تطوير وتحسين شبكة الطرق بمدن المنطقة

الظفرة في 27 أغسطس /وام/ تنفذ دائرة البلديات والنقل ممثلةً ببلدية منطقة الظفرة أعمال تطوير وتحسين البنية التحتية وشبكة الطرق بمدن المنطقة، ومنها تأهيل وصيانة الطرق بمدينة زايد وتأتي هذه التحسينات، في إطار جهود البلدية المتواصل لمواكبة التطور المتسارع والنمو السكاني والعمراني الذي تشهده منطقة الظفرة من خلال التطوير المستمر للبنية التحتية وشبكة الطرق، بما يسهم في تعزيز كفاءتها، وتقليل زمن التنقل، وتسهيل انسيابية الحركة المرورية، ورفع مستويات السلامة لمستخدمي الطريق.

كما يهدف المشروع إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة والمحافظة على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة ونمط وجودة الحياة، والارتقاء بمكونات واستدامة البنية التحتية وتحسين جودة الطرق الداخلية وفق أعلى معايير الأمن والسلامة، وتلبية احتياجات ومتطلبات مستخدمي الطرق.

وتتضمن أعمال التطوير والتحسين، بمدينة زايد صيانة (الهبوطات) وطبقات الرصف الاسفلتية المتضررة على شارع الشيخة سلامة بنت بطي باتجاه مدينة زايد من ليوا – الجزء الأول بطول 2090.04 متر، والجزء الثاني بطول 1399 مترا. بالإضافة لصيانة طبقات الرصف الاسفلتية المتضررة على شارع الفروسية للطرفين بطول 457.42 متر ذهاب وبطول 453.05 متر إياب.