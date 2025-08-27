اللجنة العليا الدائمة بشرطة عجمان تؤكد نجاح خطط تأمين العام الدراسي الجديد

عجمان في 27 أغسطس/وام/ عقدت اللجنة العليا الدائمة بشرطة عجمان اجتماعا برئاسة سعادة العميد خالد محمد النعيمي نائب قائد عام شرطة عجمان وحضور سعادة العميد سلطان خليفة المهيري مدير عام الموارد والخدمات المساندة ونائبه العميد محمد شيبان سويدان، إلى جانب مدراء الإدارات ورؤساء المراكز الشرطية أعضاء اللجنة.

وأشاد نائب القائد العام بنجاح خطط تأمين العام الدراسي الجديد 2025 – 2026 وثمن الجهود المبذولة من قبل فرق تأمين انطلاق العام الدراسي وأكد أن توفير بيئة تعليمية آمنة للطلبة مسؤولية مشتركة تتطلب التنسيق المستمر بين مختلف القطاعات الشرطية والشركاء الاستراتيجيين.

اطلعت اللجنة خلال الاجتماع على النتائج الأولية لخطط تنظيم وتأمين حركة السير في محيط المدارس، ونشر الدوريات المرورية والشرطية منذ اليوم الأول للدراسة.

وأثنى نائب قائد عام شرطة عجمان على الآلية المتبعة في توزيع دوريات الشرطة على النقاط الحيوية التي تشهد كثافة مرورية خلال فترات الذروة الصباحية والمسائية، إلى جانب متابعة البرامج التوعوية الموجهة للطلبة وأولياء الأمور والسائقين، لضمان الالتزام بالقوانين والإرشادات المرورية.

واستعرضت اللجنة الجهود المبذولة لضمان عام دراسي آمن، ومنها تعزيز الرقابة على الحافلات المدرسية، والتنسيق مع إدارات المدارس لتطبيق اشتراطات السلامة داخل الحرم المدرسي، إضافة إلى مناقشة تقرير المؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية المرتبطة بالخطة، وقياس جاهزية الإدارات والمراكز في التعامل مع التحديات المحتملة.