مسؤولة أوروبية :الاتحاد الأوروبي يقف عند مفترق طرق حاسم بشأن غزة

بروكسل في 27 أغسطس/وام/ حذرت حاجة لحبيب المفوضة الأوروبية المكلفة بإدارة الأزمات والمساواة من خطورة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يقف عند مفترق طرق حاسم يفرض عليه اتخاذ مواقف جريئة إزاء المجاعة المعلنة هناك وخطر ترحيل السكان من قبل الحكومة الإسرائيلية.

وقالت لحبيب في تصريحات لممثلي وكالات الأنباء في بروكسل (الأربعاء) إن الاتحاد «لا يمكن أن يكتفي بمشاهدة مدنيين أبرياء يُقتلون أو يُجَوَّعون، إلى جانب استهداف العاملين الإنسانيين والصحفيين» مشيرة إلى أن هذا ما يتوجب على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أخذه بعين الاعتبار خلال اجتماعهم غير الرسمي نهاية الأسبوع في كوبنهاغن.

ودعت المسئولة الأوروبية إلى امتلاك الشجاعة السياسية لتوحيد الصوت الأوروبي بما يعكس القيم والمبادئ المشتركة، خصوصاً بعد إعلان الأمم المتحدة قبل أيام عن وجود مجاعة في غزة واعتبارها الأولى من نوعها في الشرق الأوسط في القرن الواحد والعشرين وأكدت أنها مجاعة من صنع الإنسان كان يمكن تفاديها لو سُمح بإيصال المساعدات الإنسانية، فيما جبال من الإمدادات تنتظر على مقربة من السكان الجائعين".

وشددت على أن الاتحاد يملك الوسائل للتحرك، محذرة من مخاطر الترحيل القسري بعد قرار إسرائيل السيطرة على كامل قطاع غزة.

واعتبرت أن مشروع حكومة نتنياهو إنشاء مستوطنة شرق القدس سيؤدي إلى شطر الضفة الغربية إلى نصفين ويقضي فعلياً على إمكانية قيام دولة فلسطينية، مؤكدة أن ذلك «طريقة لقتل حل الدولتين» وأن المنطقة تبتعد أكثر فأكثر عن طريق السلام.