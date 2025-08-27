‎شراكة بين الموارد البشرية والبلدية لتأهيل موظفي حكومة عجمان بمجال الابتكار

عجمان في 27 أغسطس /وام/ أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان عن إطلاق برنامج "رحلة صناع الابتكار" بالتعاون والتنسيق مع دائرة البلدية و التخطيط والذي يهدف إلى تمكين الكوادر البشرية وتنمية مهاراتهم في مجـال الابتكـار، وذلك عبر تأهيلهم للحصول على أربع شهادات مهنية معتمدة دولياً من معهد الابتكار العالمي (GINI).

يغطي البرنامج التدريبي الذي يمتد على مدار خمسة أشهر من أغسطس الجاري إلى ديسمبر المقبل أربعة محاور رئيسية هي محترف الابتكار المعتمد (CInP)، محترف التفكير التصميمي (CDTP)، استراتيجي ابتكار معتمد (CInS)، ومقيم ابتكار معتمد (AInA) ويستهدف الفئات الإشرافية والتنفيذية، والموظفين العاملين في مجالات الابتكار أو الاستراتيجية.

وأكد سعادة راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي - مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، أن إطلاق برنامج الدبلوم المهني "رحلة صناع الابتكار" بالتعاون مع دائرة البلدية والتخطيط يجسد نموذجاً متميزاً للشراكات الحكومية التي تستهدف الاستثمار في رأس المال البشري وفق أرقى المعايير العالمية.

وأضاف أن هذه الشراكة الاستراتيجية تأتي انسجاماً مع رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى بناء كوادر بشرية قادرة على تحقيق تطلعات الإمارة وتوفير بيئة عمل داعمة للابتكـار باعتبـاره عنصـراً محورياً في مسيرة التطوير المستدام للعمل الحكومي. وأوضح أن إطلاق برنامج الدبلوم يهدف إلى المساهمة في نشر المعرفة ورفع مستوى الابتكار في العمل الحكومي .

من جانبه، أكد سعادة عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن هذه الشراكة الاستراتيجية تمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير منظومة العمل الحكومي بالإمارة وتجسد التزام الدائرة بتنفيذ رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز ثقافة الابتكار والتميز المؤسسي.

وقال إن الاستثمار في بناء القدرات البشرية يعد أولوية قصوى، كونه المحرك الأساسي للتنمية الشاملة والمستدامة، وعاملاً رئيسياً في تطوير الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المتعاملين.