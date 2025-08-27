شرطة أبوظبي ووزارة المالية يسعدان العمال بمبادرة "صيفكم بارد"

أبوظبي في 27 أغسطس /وام/ شاركت شرطة أبوظبي في مبادرة نظمتها وزارة المالية بعنوان "صيفكم بارد" للعمال في المواقع الإنشائية بمنطقة السعديات، وبالتنسيق مع بلدية مدينة أبوظبي-إدارة البيئة والصحة والسلامة، وتضمنت توزيع مشروبات باردة ووجبات خفيفة على العمال، تخفيفًا من أثر الأجواء الحارة وتقديرًا لعطائهم اليومي وجهودهم المبذولة.

وأكدت شرطة أبوظبي تقديرها لفئة العمال لجهودهم واسهاماتهم في مسيرة التنمية والتطوير، لافتةً إلى أن المبادرة تأتي تعزيزًا لقيم الإيجابية وتطبيقًا لإستراتيجيتها الرامية إلى إسعاد كافة أفراد المجتمع واهتمامها بتحقيق مبدأ التكافل والترابط الاجتماعي، مشيدةً بالتعاون مع الشركاء في تنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها في الوقوف بجانب فئة العمال باعتباره واجبًا انسانيًا من خلال التخفيف عن شريحة العمال في المناطق المفتوحة خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

وأوضحت وزارة المالية أن المبادرة تأتي في إطار جهودها لتعزيز دورها في خدمة المجتمع، وضمن فعاليات "عام المجتمع" التي تجسد مكانتها كجهة سيادية وتبرز أثرها الإيجابي في تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم التلاحم المجتمعي تحت شعار "يدًا بيد نبني مجتمعًا متحدًا ومتمكنًا"، وتعزيز المسؤولية المجتمعية.