"مهرجان دبا الحصن للمالح والصيد البحري" 2025 ينطلق غداً

الشارقة في 27 أغسطس / وام / تنطلق مساء غد في مدينة دبا الحصن فعاليات الدورة الـ 12 من "مهرجان دبا الحصن للمالح والصيد البحري" الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبلدية دبا الحصن و يمتد على مدى أربعة أيام حافلة بالأنشطة في جزيرة الحصن ويحتفي بمهنة الصيد البحري والحرف والصناعات التراثية المرتبطة بأعرق المهن في تاريخ الإمارات.

ويشهد المهرجان حضوراً لافتاً ومشاركة واسعة تضم تحت سقف واحد الهيئات والمؤسسات الحكومية المعنية بالشأن البحري ونخبة من شركات القطاع الخاص والعلامات التجارية الرائدة في صناعة وبيع المالح ومنتجاته إلى جانب مشاركة الأسر المنتجة التي تجد في المهرجان فرصة لعرض إبداعاتها اليدوية أمام جمهور واسع مما يخلق أجواءً تفاعلية غنية تعكس روح التعاون ولا سيما أن الإمارات في "عام المجتمع".

ويؤكد المهرجان مكانته كحدث تراثي فريد من نوعه يروي حكايات الأجداد وعلاقتهم الوطيدة بالبحر ويهدف إلى دعم صون التراث والحفاظ على استدامة الصناعات البحرية التقليدية ونقل المعارف والخبرات المرتبطة بها إلى الأجيال الجديدة ليتواصل الاهتمام بتقاليد الصيد البحري وصناعة المالح وتجفيف الأسماك في دورة الصناعة الغذائية بدولة الإمارات.

ويقدم المهرجان لزواره والمشاركين فيه قيمة اقتصادية وتجارية هامة إذ يعمل كمنصة اقتصادية تهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفتح آفاق جديدة للشراكة والابتكار بين الحرفيين التقليديين والشركات الحديثة ويسهم الحدث بشكل مباشر في تنشيط ودفع عجلة النمو الاقتصادي والنشاط السياحي في المنطقة الشرقية ويعزز من مكانة إمارة الشارقة كوجهة رائدة في الاحتفاء بالتراث والمهن والصناعات التقليدية التي تعزز الأمن الغذائي في الدولة وتوفر العديد من فرص العمل والابتكار في مجال الصناعات الغذائية القائمة على الصيد البحري.

ويندرج تنظيم غرفة تجارة وصناعة الشارقة للحدث ضمن رؤيتها الاستراتيجية الشاملة للدمج بين الأنشطة التجارية وجهود تعزيز التنمية المجتمعية في كافة مدن ومناطق الإمارة، والنظر إلى المهرجان باعتباره استثمارًا في ترسيخ الهوية الوطنية وإبراز كنوز المنطقة الشرقية في المهن والحرف التقليدية وربطها بالفرص الاقتصادية الواعدة بما يضمن استدامتها وازدهارها.

ويضم المهرجان "سوق المالح" المركزي الذي يعرض أجود أنواع المنتجات وأجنحة متخصصة للمنتجات الزراعية المحلية ومنطقة حيوية للمطاعم الشعبية التي تقدم نكهات وأطباقاً مستوحاة من البيئة البحرية بالإضافة إلى منصات تعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في عالم القوارب ومعدات الصيد الحديثة بالإضافة إلى برنامج أنشطة متنوعة تثري تجربة الزوار.