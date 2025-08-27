انتخاب الهاشمي نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي للجولف

دبي في 27 أغسطس/ وام/ فاز اللواء طيار "م" عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجولف، بمنصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، بحصوله على 6 أصوات تمثل الأغلبية، خلال الاجتماع الانتخابي صباح اليوم" عن بعد".

وأكد اتحاد الإمارات للجولف في بيان اليوم أن فوز الهاشمي بالمنصب القاري، يعد محطة بارزة في ترسيخ حضور الإمارات على خارطة الجولف القارية، عبر مبادرات وبرامج، تهدف لتطوير اللعبة، ودعم المواهب الناشئة، وتعزيز البنية التحتية لرياضة الجولف.

وقال الهاشمي إن المرحلة المقبلة مليئة بالتحديات، لكنها تحمل في الوقت ذاته فرصاً كبيرة لبناء جسور تعاون جديدة بين الاتحاد الآسيوي والاتحادات العربية، برؤية تتركز على تعزيز دور الجولف العربي، كشريك فاعل في صياغة مستقبل الجولف الآسيوي، وتحويل الطموحات إلى إنجازات ملموسة، بزيادة عدد البطولات في المنطقة، ودعم اللاعبين الناشئين، وتوفير برامج تأهيلية متقدمة.

وأوضح أنه سيباشر مهامه رسمياً في منصبه الجديد، بعد بطولة" آسيا والمحيط الهادئ"، والمقررة في دبي خلال أكتوبر المقبل، انطلاقا من حدث قاري كبير لبداية مرحلة جديدة من الإنجازات المنتظرة.