عهود الرومي: في يوم المرأة الإماراتية نحتفي برؤية قيادية فذة تركز على تمكين المجتمع بالمرأة

دبي في 27 أغسطس / وام / أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل أن دولة الإمارات تحتفي في يوم المرأة الإماراتية برؤية قيادية فذة، تركز على تمكين المجتمع بالمرأة، والاستثمار بإمكانات وقدرات بنات الإمارات، والاحتفاء بإنجازاتهن، وتحفيزهن لتحقيق المزيد من النجاحات في خدمة الوطن والمجتمع، وفي مسيرة الاستعداد وتعزيز الجاهزية للمستقبل.

وقالت عهود الرومي إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصلت بالمرأة الإماراتية إلى مراكز متقدمة في مختلف مجالات العمل والقطاعات، وأتاحت لها الفرصة لأداء دورها الريادي في دعم مسيرة الدولة وتعزيز مكتسباتها وترسيخ ريادتها عالمياً، مثمنة الرعاية الكريمة التي توليها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الإتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، للمرأة الإماراتية، ودور سموها التاريخي في تحويل المرأة الإماراتية إلى قدوة عالمية ونموذج يحتذى في المشاركة الإيجابية الهادفة للارتقاء بالمجتمع.

وأضافت أن اعتماد شعار "يداً بيد نحتفي بالخمسين" شعاراً رسمياً ليوم المرأة الإماراتية 2025، ليواكب توجهات عام المجتمع، ويحتفي بالذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد النسائي العام، يترجم واقع ما وصلت إليه المرأة الإماراتية ويحتفي بإنجازاتها الكبرى على مدى العقود الماضية، مهنئة بنات ونساء الإمارات بهذه المناسبة الوطنية الغالية، ومتمنية لهن دوام التقدم والازدهار في تحقيق رؤى القيادة الرشيدة، وخدمة وطنهن ومجتمعهن.

