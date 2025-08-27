كهرباء الشارقة تنجز مشروع خط مياه من كلباء لوادي الحلو بتكلفة 43.77 مليون درهم

الشارقة في 27 أغسطس / وام / أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مشروع تمديد خط مياه رئيسي من كلباء لوادي الحلو ومحطة ضخ بالاضافة إلى 6 مضخات وخزان أرضي وعدد 2 خزان علوي بوادي الحلو بتكلفة 43.77 مليون درهم.

يأتي هذا الإنجاز ضمن جهود الهيئة المستمرة لتعزيز البنية التحتية للمياه في الإمارة وضمان وصول المياه الصالحة للشرب بجودة عالية وكفاءة لكافة المناطق.

و أوضح المهندس يوسف الحمادي مدير إدارة كلباء بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة في خطط التنمية الشاملة التي تنفذها الهيئة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبمتابعة مستمرة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد و نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي بهدف تقديم أفضل الخدمات لأهالي المنطقة بأحدث المعايير التي تُواكب التكنولوجيا الحديثة وتلبي احتياجات المنطقة وتسهم في تطوير البنى التحتية وتطوير مرافقها.

وأكد أنه تم انجاز المشروع بنسبة 100% وتم اختبار وتشغيل محطة الضخ وغسل وتعقيم الخطوط والخزانات واجراءات الحماية للأنابيب والخزانات الفولاذية وتم التغلب على التحديات التي واجهتها فرق العمل مثل العمل قرب طرق مفتوحة للحركة والعمل في مناطق جبلية صعبة والأمطار.

وأشار إلى أن المشروع سيسهم في تعزيز إمدادات المياه لمنطقة وادي الحلو والمناطق المجاورة وتلبية الطلب المتزايد على المياه وتحسين كفاءة شبكة التوزيع وتم استخدام أحدث التقنيات والمواد لضمان متانة الخط وطول عمره التشغيلي بما يتماشى مع أعلى معايير الجودة والسلامة العالمية.