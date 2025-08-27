"كوندور" تُوقّع مذكرة تفاهم مع مجموعة "4iG " المجرية لإنشاء مركز للحلول المتقدمة غير الفتاكة

أبوظبي في 27 أغسطس / وام / وقعت كوندور، الشركة البرازيلية الرائدة في مجال التقنيات غير الفتاكة والتابعة لمجموعة ايدج الإماراتية، مذكرة تفاهم مع مجموعة "4iG " لتقنيات الفضاء والدفاع، وهي مجموعة متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الدفاعية في المجر وغرب منطقة البلقان، لاستكشاف إمكانية إنشاء مركز إقليمي في المجر للحلول المتقدمة غير الفتاكة.

وبموجب مذكرة التفاهم، تستكشف كل من "4iG " لتقنيات الفضاء والدفاع و"كوندور" فرص إنتاج حلول غير فتاكة في دولة المجر، بما في ذلك إمكانية نقل التكنولوجيا، والتصنيع، والتدريب وبناء القدرات، ومبادرات البحث المشتركة.

وقال فريدريكو أغيار، الرئيس التنفيذي لشركة "كوندور": "في ظل الدعم القوي من مجموعة ايدج، تُمثل شراكتنا مع "4iG "لتقنيات الفضاء والدفاع خطوة استراتيجية في تطوير صناعة الدفاع المجرية ودعم منظومة الأمن الأوروبية الأوسع. وتجسد مذكرة التفاهم التزامنا المشترك بتقديم حلول سيادية محلية غير فتاكة تعزز قدرات أجهزة إنفاذ القانون وقوات الأمن الإقليمية في أوروبا الوسطى. ومن خلال تعزيز الشراكات الدائمة في مختلف أنحاء أوروبا، نهدف بدورنا إلى تحفيز الابتكار، وتعزيز التعاون الصناعي، والمساهمة في تطوير الجيل التالي من التقنيات التي تحمي مجتمعاتنا".

من جهته قال استفان سارهيغي، الرئيس التنفيذي لمجموعة 4iG لتقنيات الفضاء والدفاع: " لا ريب أن الهدف من الشراكة طويلة الأمد بين مجموعتي 4iG SDT وEDGE هو إنشاء مشاريع تطوير مشتركة تتمتع بقدرة تنافسية على المستوى الدولي وتلبي المتطلبات التكنولوجية والسياسات الأمنية لدول أعضاء حلف الناتو. ويتيح اتفاق التعاون الموقع حديثًا مع شركة "كوندور" فرصة لوضع الأسس لمركز إقليمي في مجال حلول الدفاع ذات التأثير المحدود والصدمات، من خلال التطوير المشترك، ونقل المعرفة، والتكامل الصناعي. ويمكن أن يشكل هذا الاتفاق مثالًا ممتازًا، كما أنه يمثل بداية التعاون عبر القارات".

كما تُمثل مذكرة التفاهم الخاصة بالحلول المتقدمة غير الفتاكة أحدث تطور في شراكة مجموعة ايدج المستمرة مع مجموعة "4iG "لتقنيات الفضاء والدفاع. وفي يوليو من العام الحالي، وقعت المجموعتان ايدج و4iG ثلاث مذكرات تفاهم لإقامة تعاون صناعي هام وواسع النطاق بين دولة الإمارات والمجر، بما في ذلك استكشاف التطوير والإنتاج المشترك لنظام صواريخ الدفاع الجوي " SKYKNIGHT " ، والذخائر الجوالة من طراز " SHADOW 25" و" SHADOW 50"، وحلول مراقبة الحركة الجوية بدون طيار" VEGA" وأخرى من طراز " ORION " من مجموعة ايدج.

وتبرز هذه الاتفاقيات التزام ايدج المستمر بتعزيز العلاقات مع منظومات الدفاع الأوروبية الرئيسية من خلال إقامة شراكات ديناميكية وتطوير حلول مشتركة وجاهزة للتصدير، تواكب متطلبات التحديث لدول حلف شمال الأطلسي (الناتو).