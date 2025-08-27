أكاديمية أبوظبي للضيافة :الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية يٌجسّد قيم التلاحم الوطني

أبوظبي في 27 أغسطس/وام/ أكدت سعادة شيخة ناصر النويس، الأمين العام المنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة للفترة من 2026 إلى 2029، عضو مجلس أُمناء أكاديمية أبوظبي للضيافة – لي روش، أن الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار "يدًا بيد نحتفي بالخمسين"، يٌجسّد قيم التعاون والتلاحم الوطني، ويعكس ريادة دولة الإمارات في تمكين المرأة الإماراتية في المجالات كافة، وتعزيز مساهمتها في بناء المجتمع ودعم حضورها في المحافل الإقليمية والدولية.

ونوهت سعادتها في تصريح لها بهذه المناسبة إلى أن المرأة الإماراتية تحظى بالمتابعة الحثيثة من القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله" إلى جانب الدعم الكبير والرؤية الاستشرافية لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية واصفا سموها بأنها تعد نموذجًا مُلهِمًا في القيادة والعطاء كرّست جهودها المتواصلة لرفع مكانة المرأة الإماراتية وتمكينها على جميع الأصعدة.

وأضافت أنه بفضل جهود سموها ومبادراتها الريادية، أصبحت المرأة الإماراتية اليوم قادرة على التميز والريادة محليًا وعالميًا، والمشاركة بفاعلية في التنافس على المناصب القيادية.

وأشارت سعادتها إلى أن ازدهار قطاع السياحة لن يتحقق على نحو شامل إلا من خلال مشاركة فعّالة للمرأة الإماراتية كونها الأقدر على تجسيد جوهر دولة الإمارات بما تحمله من ثقافة راسخة، وهوية متميزة، وروح وطنية أصيلة معبّرة عن تقديرها العميق لعطاءات بنات الإمارات المستمرة، وتفانيهن في أداء أدوار محورية تسهم في بناء مجتمع متماسك ومستقبل واعد.

وأكدت أهمية استمرار "أكاديمية أبوظبي للضيافة" في التزامها الراسخ بتطوير وتنمية مهارات المرأة الإماراتية، وتأهيلها لتولي مناصب ريادية في قطاعي الضيافة والخدمات، وذلك انسجامًا مع النهج الوطني الذي يُعلي من شأن تمكين المرأة باعتباره دعامة أساسية للتنمية المستدامة والطموحات الريادية العالمية.

وأشارت النويس إلى أن وجود كوادر وطنية في قطاع السياحة يمثل عنصرًا جوهريًا في تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ الصورة الحضارية لدولة الإمارات أمام العالم إذ أن الكفاءات الإماراتية، بما تمتلكه من فهم عميق لثقافة الدولة وقيمها وتاريخها، تُعد الأقدر على بناء جسور حقيقية مع الزوّار، وتقديم تجربة سياحية أصيلة وغنية تعكس روح دولة الإمارات والمكانة الرائدة التي تتميز بها على خريطة السفر والسياحة العالمية.

من جانبها أكدت شيخة الكعبي، عضو مجلس أمناء أكاديمية أبوظبي للضيافة – لي روش، أن يوم المرأة الإماراتية هذا العام مناسبة لتسليط الضوء على إنجاز ابنة الإمارات خلال أكثر من خمسة عقود من الريادة والإنجازات النوعية. وأشارت إلى أن الدعم الكبير من قبل القيادة الرشيدة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أسهم في إرساء نهج وطني راسخ محوره تمكين المرأة، باعتباره ضرورة لتحقيق التنمية الشاملة.