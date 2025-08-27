استشاري الشارقة : المرأة الإماراتية ركيزة أساسية في بناء الوطن

الشارقة في 27 أغسطس / وام/ أكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أن يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف في الثامن والعشرين من أغسطس يمثل مناسبة وطنية لتكريم المرأة الإماراتية ودورها المحوري في مسيرة بناء الوطن موضحاً أنها ليست مجرد شريك في التنمية بل ركيزة أساسية وقوة دافعة للتقدم والابتكار.

وأوضح النعيمي في تصريح بهذه المناسبة أن المرأة الإماراتية أثبتت عبر العقود الماضية قدرتها على التميز وتحقيق الإنجازات في مختلف المجالات لتصبح نموذجاً للإبداع والإصرار والتميز بما يعكس التزامها العميق بدعم مسيرة الدولة وتحقيق أهدافها الطموحة.

وأشار إلى أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات منذ تأسيسها أولت اهتماماً كبيراً بتمكين المرأة وتوفير فرص متساوية لها في مختلف القطاعات وأسفرت هذه السياسات الرائدة عن إنجازات باهرة على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية حيث تلعب المرأة الإماراتية دوراً محورياً في مختلف جوانب الحياة الوطنية بدءاً من العمل المجتمعي والثقافي وصولاً إلى المناصب القيادية والابتكار العلمي والاقتصادي.

و من جانبها أكدت سعادة حليمة حميد العويس نائب رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أن يوم المرأة الإماراتية يمثل مناسبة وطنية للاعتزاز بالإنجازات الرائدة التي حققتها المرأة الإماراتية موضحة أن نجاحاتها المتنوعة تعتبر إنجازات للوطن بأسره وتعكس الدور الحيوي للمرأة في دفع مسيرة التنمية والتقدم.

وأضافت أن يوم المرأة الإماراتية يمثل فرصة لتكريم جهود المرأة الإماراتية وتقدير مساهماتها في بناء المجتمع وتعزيز قيمه الإنسانية مشيرة إلى أن دعم القيادة المستمر للمرأة كان محورياً في تعزيز حضورها وتمكينها من تحقيق الإنجازات في مختلف المجالات مشيدة بالدور البارز لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لـ "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ، في تمكين المرأة الإماراتية ورفع مكانتها مؤكدة أن جهود سموها أسهمت في تعزيز قدرات المرأة لتحقيق التميز والنجاح في ميادين متعددة.

كما نوهت بالدعم المستمر الذي تقدمه قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة مؤكدة أن المبادرات والمشاريع التي أطلقتها سموها تعكس الالتزام العميق بتحقيق الرفاهية والتمكين للمرأة الإماراتية وتجسد رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز دورها في نهضة المجتمع وبناء الوطن.

ومن ناحيتها أكدت ميرة خليفه المقرب الأمين العام المساعد للمجلس الاستشاري أن يوم المرأة الإماراتية يشكل مناسبة وطنية لتسليط الضوء على الدور المحوري للمرأة في مسيرة بناء الوطن وتقدمه ، موضحة أن المرأة الإماراتية أثبتت جدارتها في مختلف المجالات بما في ذلك الاقتصاد والتعليم والعلوم والثقافة والصحة لتصبح شريكاً أساسياً لا غنى عنه في تطوير المجتمع.

وأشارت المقرب إلى أن إسهامات المرأة الإماراتية عززت مكانة الدولة على المستويين الإقليمي والدولي وأن إرادتها القوية وعطاؤها المستمر جعلاها قوة فاعلة في تحقيق التنمية والازدهار مؤكدة أن إنجازاتها تمثل قيمة وطنية لا تقدر بثمن وتنعكس على تقدم المجتمع بأكمله.