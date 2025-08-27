صقر بن محمد القاسمي : يوم المرأة الإماراتية وقفة نستذكر فيها ما تحقق من إنجازات للمرأة

الشارقة في 27 أغسطس / وام / قال الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية إن احتفاءنا في 28 أغسطس من كل عام بيوم المرأة الإماراتية هو وقفة نستذكر فيها ما تحقق من إنجازات مشهودة للمرأة التي أثبتت جدارتها وكفاءتها بفضل رعاية القيادة الحكيمة وثقة المجتمع بها .

وأضاف : نحن في جمعية الشارقة الخيرية نعتز بالدور الكبير الذي تؤديه المرأة في ميدان العمل الإنساني فهي الأم والابنة والزوجة التي غرست في نفوس الأجيال قيم الرحمة والبذل وهي المتطوعة والداعمة التي تصنع الأثر الإيجابي في حياة الآخرين و إننا إذ نحتفي بالمرأة الإماراتية فإننا نؤكد أن دعمها وتمكينها هو دعم لنهضة الوطن بأسره وأن تكريمها هو تكريم للقيم الإنسانية النبيلة.

ووجه الشيخ صقر القاسمي شكره وتقديره لسمو “أم الإمارات” سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية وإلى قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع حيث شكلت أياديهما البيضاء ورؤيتهما السديدة منارة هدى في دعم وتمكين المرأة الإماراتية في مختلف الميادين حتى أصبحت شريكا أساسيا في مسيرة التنمية والعطاء.