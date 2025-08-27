"نسائية دبي": المرأة الإماراتية رسمت عزيمتها على صفحة التاريخ

دبي في 27 أغسطس / وام/ أكدت سعادة المدير العام لجمعية النهضة النسائية الدكتورة فاطمة محمد سعيد الفلاسي أن يوم المرأة الإماراتية هو يوم للوفاء والفخر يوم تتفتح فيه ذاكرة الوطن بإنجازاتٍ صاغتها أنامل المرأة ورسمتها عزيمتها على صفحات التاريخ.

وقالت سعادتها إن هذا اليوم ليس تاريخاً عابراً في تقويم الأيام بل هو قصيدة وطن تُتلى بأصوات الأمهات والبنات والأخوات اللواتي حملن راية العطاء فكنّ للبيت دفئه وللمجتمع نبضه وللوطن سنده ووهجه. إن ابنة الإمارات بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة ورعاية "أم الإمارات" سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية غدت رمزاً للثقة والقدرة ومرآةً تعكس أجمل معاني الولاء والانتماء.

وأضافت أن الجمعية تحتفي اليوم وكل يوم بكل امرأة بقلبها النابض بالإخلاص بعقلها المضيء لدروب التنمية يوم المرأة الإماراتية هو وعد متجدد بأن تبقى ابنة هذا الوطن في طليعة الحلم الذي نبنيه معا فتحية لكل امرأة إماراتية؛ منكنّ تستمد النهضة معناها وبكنّ يظل المستقبل أكثر إشراقاً ومودة.