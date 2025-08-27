كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية : المرأة الإماراتية دعامة أساسية لمسيرة النهضة

دبي في 27 أغسطس /وام/ أكد سعادة الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية أن المرأة الإماراتية شكلت على مدى العقود الخمسة الماضية دعامة أساسية لمسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات وأسهمت بجدارتها وكفاءتها في تعزيز مكانة الدولة على الساحة العالمية بعد أن أثبتت حضورها الفاعل في مختلف مواقع العمل الوطني شريكة للرجل في بناء المجتمع ومؤسسة لمرحلة جديدة من التنمية المستدامة .

وثمن سعادته الرعاية والدعم الكبير الذي توليه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات " رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ، باعتبارها الملهمة التي أطلقت شرارة التمكين منذ تأسيس الاتحاد النسائي العام عام 1975 ورسخت الإيمان بقدرة إبنة الإمارات على أن تكون قيادية ومؤثرة وفاعلة في مجالات العلم والمعرفة والاقتصاد والابتكار.

وأشار في تصريح بمناسبة يوم المرأة الإماراتية إلى أن اختيار شعار "يدا بيد نحتفي بالخمسين" ليوم المرأة الإماراتية لهذا العام يجسد توجهات القيادة الرشيدة ويؤكد أن تمكين المرأة خيار استراتيجي ونهج وطني راسخ منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ويستمر اليوم في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وأضاف أن إنجازات المرأة الإماراتية لم تكن وليدة الصدفة بل هي ثمرة رؤية استباقية واستثمار واع في الطاقات الوطنية لتصبح ابنة الإمارات اليوم نموذجا عالميا يحتذى ومصدرا للإلهام بما تمتلكه من إرادة راسخة وطموح لا يعرف الحدود وقدرة على مواصلة مسيرة الريادة وصياغة المستقبل المشرق للدولة .