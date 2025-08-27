مبادرة إماراتية تمنح أملا جديدا لـ3 من مبتوري الأطراف من فلسطين وأمريكا والهند

أبوظبي في 27 أغسطس/وام/ شهدت العاصمة أبوظبي انطلاق أولى العمليات الجراحية ضمن المبادرة الإنسانية "عشر رحلات" لعلاج عشرة مرضى مبتوري الأطراف بتكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين درهم إماراتي وذلك في إطار مبادرات "عام المجتمع".

واحتضنت مدينة برجيل الطبية في أبوظبي ضمن المبادرة التي أطلقها الدكتور شمشير فاياليل، المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة ثلاث عمليات دقيقة لدمج الأطراف الاصطناعية أُجريت تحت إشراف جراح العظام العالمي البروفيسور الدكتور منجد المدرس الذي قاد مسيرة علاجية فارقة لثلاثة مرضى من فلسطين والولايات المتحدة والهند على أن تتواصل المبادرة لاحقًا لتشمل سبعة مرضى آخرين خلال الأشهر المقبلة.

وجاءت المبادرة تكريمًا لصمود الطفلين شام وعمر الناجيين من زلزال سوريا عام 2022 لتفتح بذلك أبواب الأمل لعشرات المبتورين حول العالم الذين فقدوا أطرافهم بسبب الحروب أو الحوادث أو الأمراض القاسية.

وأوضح البروفيسور منجد المدرس، أن المرضى الثلاثة خضعوا لتقييم سريري دقيق وأنهم يتعافون بشكل جيد مؤكدًا أنهم سيبدأون قريبًا استخدام الأطراف الاصطناعية والانتقال إلى مرحلة إعادة التأهيل.