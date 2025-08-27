"فرجان دبي" تنظم فعاليات مجتمعية في لندن لتعزيز الروابط الاجتماعية

لندن في 27 أغسطس /وام/ نظمت مؤسسة "فرجان دبي" سلسلة من الفعاليات المجتمعية في العاصمة البريطانية لندن بهدف تعزيز الروابط الاجتماعية بين مواطني الدولة ودعم المشاريع الوطنية حيث التقى فريق من المؤسسة عدداً من الطلبة الدارسين وأصحاب المشاريع الإماراتيين في المدينة كما اطمأن على عدد من المواطنين الذين يتلقون العلاج في مستشفياتها.

وتضمنت الزيارة التي جرت مؤخرا جولات على عدد من المشاريع التي أطلقها شباب إماراتيون في لندن بهدف دعم هذه التجارب الريادية والترويج لها في الأوساط المحلية والدولية من خلال تبنيها والتسويق لها عبر الحسابات الرسمية لـ"فرجان دبي" على وسائل التواصل الاجتماعي بما يُسهم في تعزيز حضورها وإيصال رسالتها إلى جمهور أوسع.

كما نظم فريق "فرجان دبي" لقاءً في "هايد بارك" جمع عدداً من الطلبة الدارسين والمواطنين المتواجدين في بريطانيا وسط أجواء اجتماعية هدفت إلى تعزيز الروابط مع الوطن وترسيخ روح الانتماء والهوية الوطنية في نفوس الطلبة.

وقالت علياء الشملان مدير فرجان دبي أن هذه الزيارة تعكس حرصنا على دعم المواطنين المتواجدين في الخارج ومساندتهم في مختلف جوانب حياتهم وتعزيز شعورهم بالانتماء للوطن كما تحمل بُعداً إنسانياً عبر مشاركة المواطنين الذين يتلقون الرعاية الصحية مع أسرهم لحظات تزرع الأمل في نفوسهم وتؤكد أن وطنهم حاضر معهم أينما كانوا."

وأضافت الشملان إن دعمنا للمشاريع الإماراتية في لندن يمثل جسراً لتعريف المجتمع المحلي بتلك المشاريع التي تحمل الهوية الوطنية بما يمنح المواطنين من رواد الأعمال دفعة قوية للاستمرار في نجاحاتهم وتطوير مشاريعهم".

