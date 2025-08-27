وزيرة المرأة الفلسطينية : الإمارات نموذج رائد في تمكين المرأة وريادة المستقبل

القاهرة في 27 أغسطس/وام/ أكدت منى الخليلي وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية أن النهج المتقدم الذي تتبعه دولة الإمارات في تمكين المرأة يعكس رؤية استراتيجية بعيدة المدى وضعتها القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله والتي جعلت من الاستثمار في قدرات المرأة الإماراتية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

وأوضحت الخليلي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات ( وام) بمناسبة يوم المرأة الإماراتية أن الدعم الاستثنائي لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أسهم في تأسيس بيئة متكاملة مكّنت المرأة الإماراتية من المشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل الدولة، وتحقيق إنجازات رائدة في مجالات العلوم والاقتصاد والسياسة والابتكار، بما جعلها شريكًا رئيسيًا في مسيرة النهضة الوطنية.

وأضافت الخليلي أن النجاحات الإماراتية في مجالات تمكين المرأة ليست وليدة اللحظة، بل ثمرة تخطيط استراتيجي طويل المدى يستند إلى المساواة وتكافؤ الفرص كقيم أساسية في بناء المجتمع.

وأشارت إلى أن التجربة الإماراتية تمثل اليوم مرجعًا عربيًا ودوليًا في كيفية توظيف طاقات المرأة لقيادة التنمية وتعزيز التنافسية على الساحة العالمية.

وأكدت أن يوم المرأة الإماراتية لم يعد مناسبة للاحتفاء بالإنجازات فقط، بل أصبح محطة لإلهام المرأة العربية ودفعها إلى توسيع مساهماتها في بناء مجتمعات أكثر ازدهارًا وتقدمًا، مشددة على أن هذه التجربة الاستثنائية ترسخ مكانة الإمارات بوصفها نموذجا رائدا في تمكين المرأة وريادة المستقبل..وتوجهت بالشكر لدولة الإمارات العربية على دعمها للشعب الفلسطيني.





