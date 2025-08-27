مكتبات الشارقة تُطلق منصة "مكتبة المعرفة الذكية"بنسختها المحدثة

الشارقة في 27 أغسطس / وام / أطلقت مكتبات الشارقة النسخة المُحدَّثة من منصة "مكتبة المعرفة الذكية" التي تقدم دورات مهنيّة وتقنيّة عن بعد يقدمها نخبة من أبرز الخبراء والمتخصصين بتصميمٍ أكثر سلاسة يدعم التصفّح عبر الهواتف ويقدّم مسارات تعليمية قصيرة باللغتين العربية والإنجليزية مع اختبارات تفاعلية وشهادات فورية وإلى جانب محتواها المتنوّع في البرمجة وريادة الأعمال واللغات تتيح المنصة تسجيلًا مؤتمتًا بخطوة واحدة كما يُعرَض فيديو إرشادي موجز يوضِّح آلية الانتساب والاستفادة من الدورات.

ولا تنفصل منصة "مكتبة المعرفة الذكية" عن الرؤية الثقافية الشاملة لإمارة الشارقة بل تأتي امتدادًا طبيعيًا لها فهي تترجم عملياً توجه الإمارة نحو ترسيخ مكانتها مركزًا ثقافيًا عالمياً يحتفي بالكتاب وبالقراءة ويعيد إنتاج المعرفة وتطويرها رقمياً ومن خلال توفير محتوى تدريبي مرن ومتاح باللغتين تساهم المنصة في تشجيع عادة القراءة والتعلّم الذاتي لدى مختلف الفئات العمرية وتعزز من حضور الثقافة الرقمية بوصفها رافعةً لبناء مجتمع المعرفة.

وتدعم "مكتبة المعرفة الذكية" الصناعات الثقافية من خلال تمكين الأفراد من اكتساب المهارات التي تؤهلهم لإنتاج محتوى معرفي عالي الجودة سواء في النشر أو الترجمة أو الإعلام الرقمي ما يجعل المنصة أداة استراتيجية في تعميق أثر مشروع الشارقة الثقافي محليًا وعالميًا وتحقيق رؤيته في أن تكون الثقافة جزءًا من حياة الإنسان اليومية وليست مجرد فعل موسمي أو نخبوي.