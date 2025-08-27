"مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم": يوم المرأة الإماراتية محطة وطنية للاحتفاء بمسيرة عطاء استثنائية

دبي في 27 أغسطس/ وام / أكد معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم أن يوم المرأة الإماراتية محطة وطنية ملهمة للاحتفاء بمسيرة عطاء استثنائية امتدت لأكثر من خمسة عقود، انتقلت خلالها المرأة الإماراتية من المشاركة الفاعلة في مسيرة البناء إلى دور القائدة والمبدعة في مجالات التعليم والاقتصاد والعلوم والثقافة والفنون.

وقال معاليه في كلمة بهذه المناسبة إن شعار هذا العام "يدًا بيد نحتفي بالخمسين" يؤكد أن الإنجازات الوطنية لم تكن لتتحقق إلا بشراكة متكاملة بين الرجل والمرأة، شراكة تسير بثقة نحو مستقبل مستدام للأجيال القادمة، مرتكزة على أسس راسخة من التعاون والتكامل.

وأضاف “ في مكتبة محمد بن راشد نعتز بإسهامات المرأة الإماراتية الرائدة في إثراء المشهد الثقافي والمعرفي محليًا وعالميًا، ونواصل التزامنا الراسخ باستقطاب الكفاءات النسائية المتميزة وتمكينها من قيادة المبادرات والبرامج النوعية المبتكرة التي تعزز حضورها الفاعل في جميع المجالات، وخاصة الثقافية، لتظل شريكًا أساسيًا في صياغة مستقبل الدولة المعرفي”.