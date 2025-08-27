التسجيل العقاري بالشارقة : المرأة الإماراتية شريك أساسي للرجل في بناء الوطن

الشارقة في 27 أغسطس/ وام / قال سعادة عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة إن المرأة الإماراتية أثبتت قدرتها على الإبداع والتميز وأسهمت بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة التي تنعم بها دولتنا وكانت ولا تزال شريكاً أساسياً للرجل في بناء الوطن بفضل دعم قيادتنا الرشيدة التي منحتها الثقة والتمكين لتكون حاضرة بقوة في كل الميادين.

وأضاف في كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية أن حضور المرأة الإماراتية في القطاع العقاري بالشارقة يبرز بدور محوري حيث بلغ عدد العقارات المملوكة من قبل نساء إماراتيات منذ بداية العام وحتى 21 أغسطس الحالي 3,322 عقاراً فيما وصل عدد الملاك من النساء إلى 3,586 مالكة بإجمالي حجم تداول نقدي 2.7 مليار درهم.

وأوضح أن البيانات المسجلة في الدائرة حتى 21 أغسطس الجاري أظهرت أن 30,662 عقاراً مملوكين لنساء إماراتيات من قبل 27,425 مالكة بحجم تداولات 45.2 مليار درهم وهو ما يعكس مساهمتها الحيوية في هذا القطاع الاقتصادي المهم.

وأكد الشامسي أن هذه الإنجازات هي ثمرة للسياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023 – 2031 التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية وجهود قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي في الاستثمار بقدرات المرأة وتوفير البيئة التشريعية والمجتمعية التي تعزز حضورها.