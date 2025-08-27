بيئة ومحميات الشارقة الطبيعية: المرأة الإماراتية أسهمت في بناء الوطن و مستقبله المشرق

الشارقة في 27 أغسطس / وام / قالت سعادة هنا السويدي رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة إن يوم المرأة الإماراتية يجسد أسمى معاني الفخر والاعتزاز بما حققته المرأة من إنجازات رائدة أسهمت في بناء الوطن وصناعة مستقبله المشرق.

وأضافت، في تصريح بهذه المناسبة أن المرأة الإماراتية أثبتت بجدارتها الاستثنائية قدرتها على مواجهة التحديات وسجلت حضورًا فاعلًا في مختلف الميادين لتصبح اليوم شريكًا رئيسيًا في صياغة ملامح النهضة التنموية لدولة الإمارات وبفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة والرؤية الحكيمة التي وضعت تمكين المرأة في صميم استراتيجياتها الوطنية استطاعت المرأة أن تترجم طموحاتها إلى إنجازات ملموسة جعلت منها نموذجًا مُلهمًا للريادة والإبداع والابتكار على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأعربت عن فخر هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة بما حققته المرأة الإماراتية من بصمة مؤثرة في مجالات البيئة والحياة الفطرية وصون التنوع الحيوي حيث أسهمت جهودها في دعم استراتيجيات الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.