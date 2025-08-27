"إرثي للحرف المعاصرة": المرأة الإماراتية شريك أصيل في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة

الشارقة في 27 أغسطس / وام / قالت ريم بن كرم مدير عام مجلس إرثي للحرف المعاصرة إننا نحتفي هذا العام بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار (يداً بيد … نحتفي بالخمسين) وهو شعار يجسد نهج التعاون والوحدة الذي أرسى دعائمه الاتحاد النسائي العام منذ تأسيسه قبل خمسة عقود ليكون عنواناً لمسيرة التمكين التي جعلت من المرأة الإماراتية شريكاً أصيلاً في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة.

وأضافت أنه في هذا السياق يفخر مجلس إرثي للحرف المعاصرة بدوره كمنصة إماراتية رائدة تعمل على تمكين الحرفيات وتعزيز حضورهن في الصناعات الإبداعية ويحافظ على الموروث الحِرفي والهوية الثقافية من خلال الجمع بين الأصالة والابتكار وفتح آفاق جديدة أمام منتجاتنا الوطنية في الأسواق العالمية.

وأوضحت أن السنوات العشر الماضية كانت شاهداً على مسيرة جهودنا وإنجازاتنا حيث وفر المجلس برامج تدريبية متخصصة وأطلق مجموعة متنوعة من المبادرات لدعم الحرفيات الإماراتيات، إضافة إلى فتح قنوات تسويق إقليمية ودولية نقلت الحِرف الإماراتية من إمارة الشارقة إلى الساحة العالمية، مشيرة إلى أن الحفاظ على الهوية الثقافية يشكل امتداداً لدور المرأة في بناء المجتمع والاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية هو تكريم لدورها في تحويل التراث إلى مورد إبداعي.