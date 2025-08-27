بيت الحكمة: المرأة في الإمارات تصنع المعرفة و تلهم الأجيال

الشارقة في 27 أغسطس / وام / قالت مروة العقروبي المديرة التنفيذية لبيت الحكمة في إمارة الشارقة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية إننا نحتفي بما حققته المرأة في الإمارات من إنجازات وما تمثله من روحٍ طموحة وشراكة فاعلة في تشكيل الوعي الثقافي والمعرفي لمجتمعنا حيث رسخت دولتنا الحبيبة نموذجاً تنموياً يُدرج المرأة في قلب الحركة المجتمعية ويفتح أمامها آفاق القيادة والابتكار والإلهام للأجيال القادمة.

وأضافت أن بيت الحكمة يضم نماذج مشرّفة لنساء يقُدْن مبادرات معرفية ويثرين برامج تثقيفية ويسهمن في رسم مشهد ثقافي نابض ومتجدد وهذا الحضور يؤكد أن دور المرأة لا يقتصر على المشاركة فحسب بل يمتد إلى القيادة والتأثير وإعادة تعريف علاقتنا بالكتاب والمعرفة والتعلّم.

وتابعت أن هذا اليوم يتجاوز مجرد الاحتفال فهو محطة نعيد فيها التأكيد على التزامنا بتوسيع آفاق المرأة وتمكينها من المساهمة في بناء مجتمع أكثر وعياً حيث تكون الثقافة ركيزة التنمية والمعرفة لغةً مشتركة بين الجميع.