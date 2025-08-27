"نماء": المرأة الإماراتية شريك أساسي في صناعة المستقبل

الشارقة في 27 أغسطس / وام / قالت مريم الحمادي مدير عام مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة إن الاحتفاء بالمرأة الإماراتية هو في جوهره احتفاء بمسيرة طويلة من التمكين القائم على الإيمان العميق بقدراتها على المساهمة النوعية في عملية الارتقاء المستمر بالمجتمع والاقتصاد وسائر القطاعات.

وأضافت في تصريح بمناسبة يوم المرأة الإماراتية أن دولة الإمارات العربية المتحدة رسخت منذ تأسيسها رؤية واضحة تعتبر المرأة شريكاً أساسياً في صناعة المستقبل وهو ما أتاح لها بيئة داعمة مكّنتها من تطوير ذاتها والمشاركة الفاعلة في كل ميادين العمل والعطاء.

وأوضحت أنه يُسجل للمرأة الإماراتية أنها استثمرت هذا المسار التمكيني بوعي ومسؤولية فجعلت من مكتسباته أدوات لخدمة مجتمعها ووطنها حيث حولت التمكين إلى وسيلة لتوسيع الأثر الإيجابي سواء من خلال مبادرات اجتماعية تعزز التماسك أو عبر مشاريع اقتصادية تخلق فرصاً جديدة أو من خلال مساهماتها في ميادين الثقافة والمعرفة والابتكار هذه المسيرة تعكس نضج التجربة الإماراتية في بناء نموذج تمكين مستدام يضمن أن يتحول كل مشروع وكل مبادرة إلى قيمة مضافة لمستقبل الوطن.