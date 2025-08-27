مسؤولون حكوميون : المرأة الإماراتية شريك أساسي في صناعة المستقبل

الشارقة في 27 أغسطس/ وام / أكد رؤساء ومدراء الدوائر الحكومية في إمارة الشارقة أن يوم المرأة الإماراتية وتزامنه مع مرور خمسين عاماً على مسيرة الاتحاد النسائي العام هو احتفاء بالركيزة الأساسية للتكامل المجتمعي ولا سيما أن هذا العام في الإمارات هو "عام المجتمع" وما نشهده من إنجازات للمرأة في كافة الميادين يمثل الترجمة الحقيقية للرؤية الاستشرافية للقيادة الحكيمة التي آمنت بأن نهضة الوطن لا تكتمل إلا بتضافر جهود جميع أبنائه وبناته وتعزيز رحلة التطور الشامل.

وقال سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن الإنجازات الكبيرة التي حققتها المرأة الإماراتية هي ثمرة للرؤية الاستشرافية النيرة للقيادة الحكيمة التي رسخت دور المرأة شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية المستدامة وبفضل هذه المنظومة المتكاملة من الدعم والتمكين أصبحت ابنة الإمارات تمثل قصة نجاح ملهمة تساهم بفاعلية في صناعة مستقبل الدولة وتحقيق رؤيتها الطموحة.

وقال اللواء عبدالله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة إن يوم المرأة الإماراتية ليس مجرد مناسبة احتفالية بل هو محطة سنوية نُجدد فيها الفخر بما حققته ابنة الإمارات من إنجازات في شتى الميادين بفضل الله ثم بما حظيت به من دعم استثنائي من قيادتنا الرشيدة التي آمنت بدورها وقدرتها، ومكّنتها من الإسهام الفاعل في رسم مستقبل الدولة حيث أثبتت المرأة الإماراتية أنها شريك حقيقي في التنمية.

وأكد سعادة علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي أن المرأة الإماراتية أثبتت قدرتها على الإبداع والريادة في مختلف القطاعات بفضل ما حظيت به من دعم ورعاية القيادة الرشيدة التي وفرت لها جميع مقومات النجاح لتكون شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية الشاملة.

وقال سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة إن غرفة الشارقة تستلهم رؤيتها في دعم المرأة من التوجيهات السديدة لقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع التي تُعد منارة للعمل المؤسسي الهادف إلى تمكين المرأة.

وقال سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة إن الاحتفاء بهذه المناسبة تحت شعار "يداً بيد نحتفي بالخمسين" يسلط الضوء على ريادة المرأة في مسيرة بناء الوطن وعلى النموذج الرائد في تمكين المرأة والذي يعد ثمرة للدعم الكبير الذي توليه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية وقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع للمرأة الإماراتية.

وأكد سعادة سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي أن يوم المرأة الإماراتية يمثل فرصة لتسليط الضوء على بعد إستراتيجي جديد لإنجازات المرأة الإماراتية وهو التذكير بكفاءة المرأة ودورها في تمتين عوامل قوة الاقتصاد الإماراتي وشراكتها الأساسية في رفع مؤشرات التنافسية وجاذبية بيئة الأعمال في إمارة الشارقة.

وأكد سعادة عبدالله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للإمارات للمزادات أن الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية في "عام المجتمع" يكتسب أهمية مختلفة لأن الاحتفاء يتزامن كذلك مع اليوبيل الذهبي لتأسيس الاتحاد النسائي العام موضحا أن المرأة الإماراتية أثبتت على الدوام أنها ركيزة أساسية في صرح الوطن الشامخ وشريك فاعل في مسيرة التنمية المستدامة.

وأكد سعادة المهندس يوسف خميس العثمني رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة أن الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية يعكس المكانة الكبيرة التي تحظى بها المرأة في دولة الإمارات والدور البارز الذي تقوم به في خدمة مجتمعها والمساهمة كشريك أساسي في مسيرة التنمية الشاملة وأن ما وصلت إليه المرأة الإماراتية من نجاحات وإنجازات نوعية لم يكن ليتحقق دون التوجه الحكيم والدعم المتواصل من القيادة الرشيدة.

وأكد سعادة أحمد عبيد القصير المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير “شروق” أن المرأة الإماراتية أصبحت اليوم ركيزة في بناء الاقتصاد وصناعة المستقبل وأن إنجازاتها المتواصلة تعكس قدرتها على الابتكار والقيادة في مختلف المجالات موضحا أن المرأة الإماراتية رسخت حضورها في ميادين العمل الوطني والعالمي وأسهمت في تعزيز تنافسية دولة الإمارات وريادتها.

وقال محمد عبدالله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي “ في يوم المرأة الإماراتية نقف جميعًا وقفة اعتزاز وفخر بالإنجازات الاستثنائية التي حققتها المرأة في مختلف الميادين حيث أثبتت جدارتها كشريك فاعل في مسيرة التنمية الوطنية من العلوم والتقنية والابتكار إلى ريادة الأعمال والقطاع المالي والمصرفي لترسّخ حضورها في مختلف مواقع العمل والإبداع”.

وقال بدر جعفر المبعوث الخاص لدولة الإمارات لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية والرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع إن الاستثمار في تنمية المرأة يعود بفوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة ويُسهم في تعزيز استدامة المجتمعات وازدهارها كما يرسخ دورها المتنامي في مجالات الأعمال والاقتصاد والابتكار وريادة الأعمال ويأتي ذلك مكمّلاً لدورها المحوري في العمل الخيري والإنساني.

وقال سالم المدفع الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي وخدمة العملاء في الشارقة لإدارة الأصول “نحتفي بيوم المرأة الإماراتية تقديرًا لدورها الحيوي ومساهماتها الملهمة في مسيرة التنمية حيث أثبتت كفاءتها العالية وحضورها الفاعل في مختلف المجالات فالاستثمار في تمكين المرأة هو استثمار في مستقبل أكثر استدامة وتوازناً”.

وقال سعادة محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لـ "استثمر في الشارقة" إن يوم المرأة الإماراتية يمثل محطة وطنية للاعتراف والاحتفاء بمنجزاتها وحضورها في مختلف المجالات وإن ريادة المرأة الإماراتية في مجتمعات الأعمال عززت تنافسية الاقتصاد الوطني إذ دخلت مجالات الاستثمار وتأسيس الأعمال وإطلاق مشاريع نوعية تدعم التنوع الاقتصادي وتفتح آفاقاً جديدة للشراكات العالمية.

وأكد سعادة محمد إبراهيم الرئيسي مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية بهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة نقف فيها بكل فخر واعتزاز لنحتفي بالإنجازات النوعية التي حققتها ابنة الإمارات وبالمكانة المرموقة التي تبوأتها في مختلف المجالات وأن الاحتفال هذا العام بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار "يداً بيد نحتفي بالخمسين" يكتسب دلالة خاصة تتناغم كذلك مع "عام المجتمع" ومع النموذج المشرف للشراكة الذي قدمته ابنة الإمارات وعملت جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل في مسيرة بناء وطن.

وأكد طالب عبدالله اليحيائي مدير بلدية مدينة دبا الحصن أن المرأة الإماراتية بفضل الدعم الكبير من قيادتنا الرشيدة استطاعت أن تثبت جدارتها في مختلف الميادين من التعليم إلى الطب ومن الدفاع إلى الفضاء ومن العمل الحكومي إلى الريادة المجتمعية والاقتصادية ولم يكن المجال البلدي والخدمي استثناءً بل شكّل إحدى الساحات التي أبدعت فيها المرأة وأسهمت بفاعلية في تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة في مدننا ومجتمعاتنا.