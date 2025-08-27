رئيس الوزراء المصري: العلاقات بين مصر والإمارات نموذج للتعاون العربي ودعم القضايا الإقليمية

القاهرة في 27 أغسطس/ وام / أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” إلى مصر ولقاءه مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تجسد عمق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين وتعكس متانة الروابط الأخوية التي تجمعهما.

وقال إن العلاقات بين مصر والإمارات تمثل نموذجاً متميزاً للتعاون العربي ودعم القضايا الإقليمية، مؤكداً حرص القاهرة على تطويرها وتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.

وأضاف في بداية الاجتماع الأسبوعي للحكومة المصرية اليوم بمقرها في مدينة العلمين الجديدة، إن الزيارة تؤكد قوة العلاقات الثنائية وأهمية استمرار التنسيق المشترك بين القاهرة وأبوظبي في الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها القضايا العربية والأوضاع في غزة وجهود تحقيق الاستقرار الإقليمي.

وأشار رئيس مجلس الوزراء المصري إلى أن الزيارة تعكس حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس عبد الفتاح السيسي على التشاور المستمر والتنسيق المباشر بشأن القضايا الإقليمية والدولية، بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف أن التعاون بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات يشهد نمواً متواصلاً في مجالات حيوية تشمل الطاقة والاستثمار والتنمية الاقتصادية، مؤكداً العمل على تعزيزه وتوسيع آفاقه بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويدعم خطط التنمية الشاملة في المنطقة.

