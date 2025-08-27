مؤسسة القلب الكبير : المرأة الإماراتية قدوة للعالم ونموذج ملهم للأجيال

الشارقة في 27 أغسطس/ وام / أكدت علياء عبيد المسيبي مدير مؤسسة القلب الكبير أن المرأة الإماراتية قدّمت على مدى العقود الماضية نموذجاً فريداً في الإصرار والإنجاز وأثبتت أن الريادة الحقيقية تقوم على العمل الجاد والإيمان بالرسالة النبيلة موضحة أن المرأة في الإمارات نجحت في أن تكون شريكاً أساسياً في بناء المجتمع وصناعة المستقبل وفي الوقت ذاته نموذجاً عالمياً للمرأة التي تجمع بين الأصالة والابتكار وبين المسؤولية والرحمة.

وأضافت أن نجاح المرأة الإماراتية لا يقتصر على حدود الوطن بل يمتد ليكون مصدر إلهام لكل نساء العالم فهي برؤيتها وإنجازاتها أصبحت رمزاً لقدرة المرأة على تحقيق التوازن بين دورها الأسري والمهني وبين عطائها الوطني ورسالتها الإنسانية مشددة على أن قصص نجاح المرأة الإماراتية ستظل علامة مضيئة تؤكد أن الاستثمار الحقيقي في المستقبل يبدأ من الاستثمار في المرأة.