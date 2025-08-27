وزير الطاقة والبنية التحتية يحضر حفل السفارة الإندونسية بيومها الوطني

أبوظبي في 27 أغسطس/ وام / حضر معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، مساء اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامه سعادة حسين باجيس، سفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما حضر الحفل عدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة، ومجتمع الأعمال وأفراد من الجالية الإندونيسية المقيمة في الدولة.

وأشاد باجيس، في كلمة له بهذه المناسبة، بالسياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة،"حفظه الله"، مثنياً على التطور الذي تشهده العلاقات بين البلدين، والحرص الكبير والمشترك على دفع التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب.