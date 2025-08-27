جمعية أصدقاء مرضى السرطان: يوم المرأة الإماراتية مناسبة لتكريم دورها في المجتمع

الشارقة في 27 أغسطس / وام / قالت عائشة عبدالله الملا مديرة جمعية أصدقاء مرضى السرطان إن احتفال دولة الإمارات بيوم المرأة الإماراتية يشكل تكريماً لدورها في المجتمع ويتجدد الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية هذا العام تحت شعار (يداً بيد…نحتفي بالخمسين) ليؤكد قيم التعاون والوحدة التي شكلت أساس مسيرة تمكين المرأة في دولتنا الحبيبة ونحن في جمعية أصدقاء مرضى السرطان نضع صحة المرأة وتمكينها ضمن أولوياتنا الرئيسة إيماناً بأن تمكينها صحياً ونفسياً هو استثمار في حاضر ومستقبل مستدام.

وأضافت أن الجمعية قدمت الدعم الشامل للمصابات بالسرطان وأبرمت شراكات مجتمعية وتعاونت مع المؤسسات الوطنية والدولية لتعزيز الرعاية الصحية للمرأة وتقديم خدمات طبية ونفسية واجتماعية متكاملة لها، كما أسهمت الجمعية في رفع مستوى الوعي بالسرطان وتشجيع النساء على إجراء فحص الكشف المبكر عن السرطان تجسيداً لإيمانها بأن المرأة تلعب دوراً محورياً في الرعاية الصحية ومكافحة السرطان وأن دعمها في مواجهته يعزز قدرتها على التغلب على التحديات وبناء مجتمع متماسك يقف يداً بيد لأجل غدٍ مشرق.