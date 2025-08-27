"شراع" : قيادتنا الرشيدة منحت المرأة الإماراتية الثقة لتعبّر عن قدراتها

الشارقة في 27 أغسطس/ وام / أكدت سعادة سارة بالحيف النعيمي المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال “شراع” أن قيادتنا الرشيدة أرست بيئة جعلت من الطموح واقعا ومن التحديات فرصا ومنحت المرأة الإماراتية الثقة والمساحة لتعبّر عن قدراتها ولتثبت حضورها في ميادين القيادة وريادة الأعمال والعلم والثقافة راسخة في إيمانها بأن مشاركتها جزء أساسي من النهضة الشاملة التي يشهدها الوطن.

وقالت في كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية إن النساء اليوم يشكلن 66% من القوى العاملة لدى الجهات الحكومية في الدولة وتشغل أكثر من 30% منهن مناصب قيادية كما شهد القطاع الخاص نموا ملحوظا في مشاركة النساء في سوق العمل بنسبة 21% حيث تمثل النساء العاملات في الوظائف المهارية ما نسبته 46% من إجمالي القوى العاملة النسائية في القطاع الخاص.

وأضافت إن الحضور الفاعل للمرأة اليوم هو شاهد على رؤية بعيدة المدى آمنت بدورها كشريك في صياغة الحاضر وبناء المستقبل وهو انعكاس لروح المسؤولية التي تحملتها لتكون قادرة على الإبداع والابتكار وإحداث الأثر. وفي “شراع” نرى في كل رائدة أعمال امتدادًا لهذه المسيرة وتجسيدًا للنهج الإستراتيجي الذي جعل من تمكين المرأة أساسًا للتنمية فالاستثمار في قدراتها هو استثمار في أجيال قادمة وفي وطن أكثر ازدهارا واستدامة حيث تحمل كل قصة نجاح لابنة الإمارات رسالة ملهمة تتجاوز حدود الفرد لتصبح رصيدا وطنيا يثري المجتمع ويعزز مكانته عالميا.