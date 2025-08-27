"جمعية الناشرين": تمكين المرأة قصة وطن ومسيرة اتحاد

الشارقة في 27 أغسطس/ وام / أكّدت أميرة بوكدرة رئيسة مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين أن يوم المرأة الإماراتية يشكّل مناسبة وطنية نستحضر فيها بفخر المسيرة الملهمة التي خطّتها ابنة الإمارات عبر خمسين عاماً من التمكين والإبداع والعطاء الوطني بقيادة وتمكين استثنائيين من القيادة الرشيدة.

وقالت إن الإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية هي ثمرة اتحاد مؤسسات وأفراد عملوا ضمن رؤية وطنية موحدة وتاريخ تمكين انطلق منذ تأسيس الاتحاد النسائي العام واستمر حتى غدت المرأة ركيزة في صناعة المستقبل ونحن في جمعية الناشرين الإماراتيين نفخر بأن نكون شركاء في هذه القصة الوطنية التي تكتبها المرأة لا بالحبر وحده بل بالريادة والفكر والإرادة.

وأضافت أن المرأة الإماراتية في قطاع النشر كانت دوماً في صميم الحركة الثقافية صانعةً للمعرفة وحاملةً لقيم الوطن وإن ما تحقق من تمكين للمرأة في هذا القطاع هو قصة وطن ومسيرة اتحاد وانعكاس لشراكة وطنية حقيقية وتجسيد لرؤية موحدة فتمكين المرأة وتعزيز دورها في بناء المشهد الثقافي هو مسار مباشر نحو تقوية الوطن وتكامل طاقاته على طريق التميُّز والريادة.

من جانبه أشار سعادة راشد الكوس المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين أن يوم المرأة الإماراتية هو احتفاء برؤية قيادية رائدة آمنت بأن المجتمعات لا تُبنى إلا بمشاركة عادلة بين الرجل والمرأة وأن التنمية المستدامة تبدأ من تمكين الإنسان دون تمييز فكانت الإماراتية دوماً شريكاً في البناء وركيزة للتنمية المستدامة.

وقال ساهمت جمعية الناشرين الإماراتيين منذ تأسيسها في فتح الأبواب أمام الكفاءات النسائية للمشاركة في بناء مشهد ثقافي مستدام واحتضنت إبداعهن وساهمت في إبراز أصواتهن محلياً وعالمياً ونعتزّ بالدور البارز للشيخة بدور بنت سلطان القاسمي المؤسسة والرئيسة الفخرية للجمعية في دفع عجلة النشر الإماراتي نحو العالمية.