"الشارقة الرقمية": المرأة الإماراتية نموذج عالمي للريادة والعطاء في شتى الميادين

الشارقة في 27 أغسطس / وام / أكدت سعادة المهندسة لمياء الحصان الشامسي مدير دائرة الشارقة الرقمية أن الاحتفاء بسوم المرأة الإماراتية هو تتويج لرحلة وطنية ملهمة رسّخت مكانتها كشريك في التنمية وصناعة المستقبل.

وقالت إن احتفالات هذا العام تأتي تحت شعار «يداً بيد نحتفي بالخمسين» في محطة وطنية تعبّر عن الاعتزاز بما حققته المرأة الإماراتية منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة وبالدور المحوري الذي أولته قيادتنا الرشيدة للمرأة حتى باتت نموذجاً عالمياً في الريادة والعطاء والمشاركة الفاعلة في شتّى الميادين.