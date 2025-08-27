10 وفيات بالمجاعة في غزة و37 مصابا باقتحام إسرائيلي لنابلس

غزة في 27 أغسطس / وام / سجل قطاع غزة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، 10 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم طفلان، ليرتفع بذلك إجمالي ضحايا الأزمة الإنسانية إلى 313 شهيدا، منهم 119 طفلا.

في غضون ذلك، شهدت الضفة الغربية تصعيدا ميدانيا، حيث اقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة نابلس في عملية عسكرية استمرت قرابة 14 ساعة.

وأسفر الاقتحام، الذي تركز في البلدة القديمة، عن إصابة 37 فلسطينيا، بينهم إصابتان بالرصاص الحي وعشرات حالات الاختناق، وفقا لبيانات الهلال الأحمر الفلسطيني.

كما نفذت القوات الإسرائيلية حصارا على أجزاء من المدينة، وداهمت منازل وأجبرت عدة عائلات على إخلائها، واعتقلت شخصين قبل انسحابها.