"الإمارات لإدارة حقوق النسخ": ابنة الإمارات شريك فاعل في حماية الإبداع

الشارقة في 27 أغسطس / وام / قالت مجد الشحّي مديرة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ إن مسيرة تمكين المرأة الإماراتية خلال خمسين عاماً من العمل لم تكن لتكتمل لولا دعم قيادتنا الرشيدة التي أرست قواعد المشاركة النسائية الفاعلة في جميع القطاعات معربةً عن اعتزازها بالدور المتنامي لابنة الإمارات في دعم الاقتصاد الإبداعي وصون الحقوق الفكرية.

وقالت نحتفي اليوم بخمسين عاماً من التمكين لامرأة لم تكن يوماً على الهامش بل كانت دوماً في قلب التحوّلات الوطنية وفي طليعة من يحمون القيم والإبداع والمحتوى الفكري ويقدمون إسهاماتهم القيّمة في مختلف المجالات.

وأضافت أن المرأة الإماراتية اليوم ليست فقط مستفيدة من منظومة الحقوق الفكرية بل هي أيضاً حارسة لها وفاعلة في ترسيخ بيئة إبداعية عادلة ونحن في جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ نعتزّ بإسهامات الكفاءات النسائية في ترسيخ ثقافة احترام حقوق النشر والملكية الفكرية بما يعزز مناخ الابتكار الوطني.

وأكدت أن تمكين المرأة في هذا القطاع الحيوي هو جزء من رواية الاتحاد في ظل رؤية تستند إلى مبادئ الخمسين ونحن نجدد التزامنا بدعم ابنة الإمارات لتظل شريكة أساسية في بناء مجتمع معرفي ينصف الإبداع ويحتفي بالعقول.