مراكز أطفال الشارقة :المرأة الإماراتية ركيزة محورية في نهضة الوطن

الشارقة في 27 أغسطس/ وام / قالت خولة الحواي مديرة مراكز أطفال الشارقة إن يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 من أغسطس من كل عام هو محطة وطنية مشرقة لتسليط الضوء على مسيرة حافلة بالإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية كما أنه انعكاس حقيقي للرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة التي آمنت بكون المرأة ركيزة محورية في نهضة الوطن حيث حرصت منذ تأسيسها على تهيئة البيئة المناسبة لتمكينها وتحقيق التوازن بين دورها الأسري والوطني والمجتمعي.

وأشادت بهذه المناسبة بدور إمارة الشارقة في تمكين المرأة بفضل توجيهات القيادة الحكيمة عبر مؤسسات متخصصة ومبادرات نوعية عززت من حضورها ومكنتها من المشاركة الفاعلة في التنمية الشاملة.

وأضافت “ نفخر في أطفال الشارقة أن نكون جزءًا من هذه المنظومة الوطنية الداعمة للمرأة من خلال برامجنا التي تزرع الثقة والطموح في نفوس الفتيات وتفتح أمامهن آفاق التميز في سن مبكرة كما نعتز بكوادرنا النسائية التي تشكل نموذجا مشرفا في الإبداع والتميز حيث يسهمن بفاعلية في تحقيق رؤيتنا الهادفة لإعداد أجيال واعية تساهم في خدمة مجتمعها”.

وقالت في يوم المرأة الإماراتية نجدد فخرنا بكل امرأة ساهمت في رفعة هذا الوطن من خلال غرس المبادئ السامية والقيم النبيلة في نفوس الأبناء بهدف إعداد أفراد متوازنين وواعين قادرين على التفاعل الإيجابي في المجتمع والتأثير فيه ونحن بدورنا نؤكد التزامنا بمواصلة العمل على تمكين الأجيال الجديدة من الفتيات ليصبحن قائدات الغد.