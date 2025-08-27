اتحاد الكرة يجري قرعة التصفيات التمهيدية لكأس رئيس الدولة وكأس الاتحاد

دبي في 27 أغسطس/ وام / أجرى اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم بمقره في دبي قرعة التصفيات التمهيدية لبطولة كأس رئيس الدولة وكأس الاتحاد ومسابقات الكؤوس للمراحل السنية، للموسم الكروي 2025-2026، وذلك بحضور عدد كبير من ممثلي أندية الدرجتين الثانية والثالثة، وأعضاء الاتحاد ومسؤولي لجنة المسابقات.

ويشارك في الدور التمهيدي لبطولة كأس رئيس الدولة، 15 فريقاً، تنطلق مبارياته يومي 13 و14 سبتمبر المقبل، بنظام خروج المغلوب.

وأسفرت قرعة هذه البطولة، عن مواجهة الإمارات مع العروبة، ومجد مع مصفوت، وسيتي مع حتا، والفائز يلاقي فريق مصفوت المتأهل مباشرة للدور التالي، فيما يلتقي الجزيرة الحمراء مع دبا الحصن، والعربي مع الفجيرة، والذيد مع جلف يونايتد، والاتفاق مع يونايتد.

ويتأهل فريقان من هذه المرحلة إلى الأدوار النهائية للبطولة بداية من دور الـ16.

كما أجريت قرعة التصفيات التمهيدية لبطولة كأس الاتحاد لكرة القدم، التي أعاد اتحاد الكرة تنظيمها بمشاركة فرق الدرجتين الثانية والثالثة، على أن تنطلق في 14 نوفمبر المقبل.

ويشارك في هذه المرحلة 31 فريقاً، أعفيت منها 3 فرق تأهلت مباشرة إلى دور الـ32 وهي: تي أف سي، ورمال الصحراء، وإي أف سي، فيما تخوض بقية الفرق 28 مواجهة بنظام خروج المغلوب.

وشهدت الفعاليات أيضاً سحب قرعة مسابقات الكؤوس للمراحل السنية تحت 14 و15 و16 و17 و19 و21 عاماً.

وأكد فهد الحوسني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ونائب رئيس لجنة المسابقات، أن إقامة قرعة هذه البطولات بحضور ممثلي الأندية يمنحها زخماً ويحفز الأندية على المشاركة الفاعلة في مختلف المسابقات، مشيراً إلى أن الموسم الماضي شهد إقامة أكثر من 4 آلاف مباراة في مختلف البطولات بما يعكس روح المنافسة الشريفة بين الأندية.

وأضاف أن عودة بطولة كأس الاتحاد تمثل مكسباً لكرة القدم الإماراتية وفرصة مهمة لفرق الدرجتين الثانية والثالثة لزيادة الاحتكاك والتطور.