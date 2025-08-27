"ألعاب القوى" يرفع رصيده إلى 3 ميداليات في البطولة العربية بتونس

تونس في 27 أغسطس / وام / رفع منتخبنا الوطني لألعاب القوى رصيده إلى 3 ميداليات، بواقع فضية وبرونزيتين، في النسخة الـ 11 من البطولة العربية للناشئين والناشئات تحت 18 سنة، التي اختتمت اليوم في تونس، بعد حصد اليازية طارق عبدالسلام ميداليتين جديدتين "فضية وبرونزية"، بعد برونزية عبدالقدوس أحمد علي في سباق 400 متر ناشئين.

وجاءت الميدالية الفضية في نهائي القفز بالزانة" إناث"، مسجلة 2.70 متر، لتحطم رقم الدولة للسيدات "2.25 متر"، بينما حصدت البرونزية في رمي الرمح "إناث" محققة مسافة "35.25 متر"، لتسجل بذلك رقماً جديداً.

وأكد راشد ناصر آل علي، عضو مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، رئيس البعثة، أن البطلة اليازية طارق عبدالسلام "16عاما"، قدمت أداء استثنائيا في مشاركتها الأولى، ونجحت في حصد ميداليتين بوقت متزامن بين المشاركة الأولى والثانية في المنافستين، بفارق زمني نحو 30 دقيقة فقط.

وأضاف أن تألق البطلة اليازية في البطولة، لم يتوقف فقط على الفضية والبرونزية، وإنما يمتد إلى رقمين جديدين في المنافستين، بما يؤكد القدرات الكبيرة والمهارات العالية للوصول إلى منصة التتويج.