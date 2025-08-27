"المالية بالفجيرة" تحتفي بيوم المرأة الإماراتية

الفجيرة في 27 أغسطس/ وام / نظمت الدائرة المالية بحكومة الفجيرة بالتعاون مع مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق جلسة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية تحت عنوان "المرأة الإماراتية في أجيال" بمشاركة سعادة روية سيف السماحي ومحينة علي الصريدي صانعة محتوى تراثي وموزة محمد اليماحي عضوة مجلس الفجيرة للشباب.

وتناولت الجلسة دور المرأة عبر الأجيال في بناء المجتمع وتحقيق الإنجازات المتواصلة ومكانتها المرموقة في صنع نموذج يحتذى به عبر الأجيال.

حضرت الجلسة سعادة عائشة خميس الظنحاني عضوة المجلس الوطني الاتحادي وسعادة أصيلة المعلا مديرة هيئة الفجيرة للبيئة ومريم المطروشي نائبة المدير للشؤون المالية الحكومية بالدائرة المالية بحكومة الفجيرة وعدد من ممثلي الجهات والمؤسسات من الكوادر النسائية.