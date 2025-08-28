"الدار للتعليم" : المرأة الإماراتية في قلب نجاحاتنا ومحور إستراتيجيتنا لتمكين الأجيال

أبوظبي في 28 أغسطس / وام / جددت "الدار للتعليم"، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، تأكيدها على التزامها الراسخ بتمكين المرأة الإماراتية، التي تشكل عنصراً محورياً في نجاحها وريادتها لقطاع التعليم في الدولة.

وأبرزت المؤسسة، التي تتصدر القطاع الخاص في تحقيق أعلى نسب التوطين، دور مبادراتها النوعية في تعزيز المسيرة المهنية للكوادر الوطنية، ويأتي في مقدمة هذه المبادرات برنامجها الرائد لتأهيل المعلمين المواطنين الخريجين، والذي يواصل فتح مسارات وظيفية واضحة للمرأة الإماراتية لتصبح معلمة وقائدة ملهمة في الميدان التربوي.

وبهذه المناسبة، أكدت سحر كوبر، الرئيس التنفيذي للدار للتعليم، أن المرأة الإماراتية كانت ولا تزال في قلب نجاحات المؤسسة، مشيرة إلى أن مساهماتها تضمن الحفاظ على الهوية الثقافية بالتوازي مع تبني أحدث الممارسات التعليمية.

وقالت إن المبادرات المستمرة لتمكين المرأة، مثل برنامج تأهيل المعلمين، ليست مجرد مسؤولية، بل هي جوهر إستراتيجيتهم لبناء مستقبل أكثر إشراقا لدولة الإمارات.