شراكة استراتيجية بين اتحاد الجوجيتسو و"كيو موبيليتي" لدعم الرياضة وتمكين المجتمع

أبوظبي في 28 أغسطس / وام / أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو اليوم عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة "كيو موبيليتي"، المتخصصة في حلول التنقل الذكي والمستدام في إمارة أبوظبي، تنضم بموجبها إلى قائمة الشركاء الرئيسيين للاتحاد.

وتعكس هذه الخطوة حرص الطرفين على دعم أبناء الوطن وتعزيز دور رياضة الجوجيتسو في تمكين المجتمع وترسيخ القيم النبيلة بين الشباب.

وأقيمت مراسم توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو في أبوظبي، حيث وقعها كل من سعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ومحمد حسين كرمستجي، الرئيس التنفيذي لشركة "كيو موبيليتي" بحضور دلال إبراهيم الرئيسي، نائب الرئيس الأول للتسويق وتجربة المتعاملين، ومحمد حسين المرزوقي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وممثلين عن الجانبين.

وبموجب هذه الاتفاقية، توفر "كيو موبيليتي" دعماً استراتيجياً لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، التي تُعد إحدى أبرز البطولات على أجندة الاتحاد، وتستقطب مشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في زيادة معدلات الحضور والإقبال على المشاركة من مختلف الشرائح، كما تعزز مكانة البطولة كمنصّة وطنية لاكتشاف المواهب وصناعة الأبطال.

وقال سعادة محمد سالم الظاهري إن هذه الشراكة تعكس إدراك مؤسساتنا الوطنية لأهمية الاستثمار في مجال الرياضة كركيزة لبناء الإنسان وتعزيز منظومة القيم المجتمعية، مشيراً إلى أن رياضة الجوجيتسو أصبحت اليوم من أهم أدوات تمكين الشباب في الدولة، ومنصّة فاعلة لصقل المواهب وتعزيز الانضباط والثقة بالنفس.

ولفت إلى أن الاتحاد يثمن التزام "كيو موبيليتي" بدعم رسالته، ويتطلع إلى تعاون وثيق يسهم في تعزيز حضور الرياضة على الساحات المختلفة.

وقال محمد حسين كرمستجي: “في كيو موبيليتي، نؤمن بأن دعم الرياضة الوطنية هو جزء أساسي من مسؤوليتنا المجتمعية، لا سيما الرياضات التي تجسّد قيم الانضباط، والمرونة، والروح التنافسية، والاعتزاز بالهوية الوطنية — وهي جميعها متأصلة في رياضة الجوجيتسو”.

وأضاف: ”نثمّن هذه الشراكة مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو ونفخر بأن نكون جزءاً من هذه البطولة المرموقة التي تعكس التزامنا بدعم الشباب وتعزيز ثقافة التميّز والإنجاز”.